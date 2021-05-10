Mavi Vatan’ın gözcüsü SİDA denize indirildi

TÜRK savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen "ULAQ" serisinin ilk platformu olan Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), füze atışlarına hazır hale getirildi. ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından üç yıl önce başlatılan araştırma-geliştirme çalışmaları sonunda Antalya'da üretimine başlanan aracın prototip üretimi tamamlandı, denize indirildi. SİDA, 400 km seyir menzili, saatte 65 km sürati, milli kriptolu haberleşme altyapısı, gündüz ve gece görüş kabiliyetine sahip.Araç, ROKETSAN'ın ürünleri 4'lü lazer güdümlü füze Cirit podu ve 2'li Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS) lançeri ile de donatıldı. ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, "Önümüzdeki günlerde harp başlıklı gerçek füze atışlarıyla bu projeyi noktalamış olacağız. Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği izinle dost ve müttefik ülkelere ihracatına başlanılacak. Seri üretim için altyapımız hazır. Senede 50 botun üzerinde inşa edip, operasyona hazır hale getirebilecek kabiliyete sahibiz" dedi. Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Erdal Torun da "Mavi vatan emin ellerde diyebiliriz, milletimize armağanımız olsun" diye konuştu.