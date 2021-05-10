Milli Muharip Uçağa ASELSAN teknolojisi

Türk savunma sanayisinin lider şirketi ASELSAN, sahip olduğu kabiliyetler ve geliştirdiği teknolojilerle Milli Muharip Uçağı (MMU) donatacak. MMU Geliştirilmesi Projesi'nde ana yüklenici konumundaki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 2030'lu yıllarda Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi amaçlanan uçaklara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. TUSAŞ uçağın sistem ve alt sistemlerin geliştirilmesi için Türkiye'deki ekosistemden de en üst seviyede yararlanacak. ASELSAN, uçak için milli radar, elektronik harp ve elektro-optik sistemler geliştirecek. MMU için ihtiyaç duyulan kritik görev sistemlerinin milli olarak geliştirilmesi ve projenin ilerleyen süreçlerinde uygun aşamalarda tam harekat yeteneği kazanacak şekilde uçağa entegre edilmesi hedefleniyor. ASELSAN'ın yürüttüğü çalışmalarda, milli mühimmatların MMU'ya entegrasyonuna yönelik olarak devam ediyor. Çalışmaların sonucunda Türkiye, 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yerini alacak.