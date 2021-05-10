RTÜK'ten İsrail'e tepki: İnsanlık dışı saldırıları kınıyor ve telin ediyoruz

Uluslararası topluma ve uluslararası medyaya, "Kudüs'teki devlet destekli saldırılar 'terör' değil de nedir? Sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın vicdanını kanatan alçak saldırıların ve Filistinlilerin dünyanın gözü önündeki yaşadığı zulmün adı nedir? Dünya İsrail'in hukuk tanımaz, vicdanlara sığmayan bu tutumunu daha ne kadar görmezden gelecek?" sorularının yöneltildiği açıklamada, Türkiye olarak, çocukların şehit edildiği, kadın ve yaşlı ayrımı yapmaksızın fütursuzca gerçekleştirilen terör eylemlerine sessiz kalmanın mümkün olmadığı ifade edildi.