Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa diplomasisi
Giriş Tarihi: 10.5.2021 19:10 Son Güncelleme: 10.5.2021 19:25

: 'ndan diplomasisi

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa diplomasisi

haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Cezayir, Pakistan ve Rusya Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, Filistin ve Kudüs'teki son gelişmeler ele alındı.

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Cezayir, Pakistan ve Rusya Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü.

KUDÜS VE FİLİSTİN'DEKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Filistin ve Kudüs'teki son gelişmeler hakkında ayrı ayrı telefonda görüştüğü kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa diplomasisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA