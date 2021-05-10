Son dakika: Birleşmiş Milletler'den Kudüs uyarısı: Daha fazla can kaybına neden olabilir

SON DAKİKA HABERLERİ: Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Doğu Kudüs'te devam eden şiddet olayları ve Filistinli ailelerin Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki olası tahliyelerinden derin endişe duyduklarını söyledi.

TÜM TARAFLARA İTİDAL ÇAĞRISI

Doğu Kudüs'teki gerginliğin ve tehlikeli tırmanışın daha fazla şiddete ve can kaybına neden olacağı uyarısında bulunan Dujarric, tüm taraflara maksimum itidal göstermeleri çağrısı yaptı.