Son dakika: Suriyeli Selmo’yu döverek dereye atmışlardı! İstenen cezaları belli oldu

İstanbul Bahçelievler'de 4 kişi tarafından darp edildikten sonra dere yatağına atılan Suriye uyruklu Muhammet Selmo'nun şüphelileri hakkında soruşturma tamamlandı. Gaspçı 4 şüpheli için toplamda 52 yıl hapis cezası istendi.

Bahçelievler,de 7 Temmuz 2020 tarihinde Suriye uyruklu Muhammed Selmo'nun 4 şüpheli tarafından otomobil alma bahanesiyle gasp edilip, feci şekilde dövüldükten sonra dere yatağına atıldığı görüntüleri ortaya çıkmıştı. Olayın ardından ağır şekilde yaralanıp 4 gün hastanede kalmıştı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler hakkında düzenlenen iddianamede 52 yıl hapis talep edildi.

Bakırköy Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Muhammet Selmo'nun akşam 20.00 sıralarında dere yatağında polisler tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldığı anlatıldı. Gasp edilen Selmo'nun ifadesine göre, aracıyla seyir halindeyken birkaç şahısın el yaparak kendisini durdurduğunu ve araç satıyor musun dedikleri, Selmo'nun evet satıyorum cevabı üzerine ise araca bindikleri aktarıldı. Şüphelilerin Selmo'nun kafasına silah dayayarak dere yatağına gitmek istedikleri ve dövdükten sonra 5 bin 700 lira, cep telefonu ve kolyesini gasp ettikleri ardından da dereye attıkları belirtildi.

Dosya kapsamında kamera görüntüsü izleme tutanağında, temin edilen görüntülerin vatandaş tarafından çekildiği ve gasp edilen Selmo'nun darp edildiği ve olaya ait görüntülerin bulunduğuna yer verildi.



Şüphelilerin alınan ifadelerinde ise, müşteki şahıs uyuşturucu satmış, silahla ateş etmiş. Buluşup konuşmak istedik. Konuşmak için arabasına bindik. Polise götüreceğiz deyince kaçmak istedi. Biz de onu yakaladık. Dördümüzde ona vurduk, ancak silah göstermedik. Gasp etme iddialarını kabul etmeyen şüphelilerden birkaçının tekme atmaya başlaması üzerine Muhammet Selmo'nun düştüğünü ifade etti.



İddianame'de 4 şüpheli hakkında "Birden fazla kişi tarafından silahla cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, "mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar olmak üzere toplam 52 yıl hapis cezası istendi. Olaya karıştığı tespit edilen şüpheli Yakup Eren'in yakalanamadığı ve tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.