Türkiye’de Sofi, Kobani’de Fırat! O hainin cezası onandı

AK PARTİ İLÇE BAŞKANINI 37 GÜN REHİN TUTTU

Teröristin Kobani sorumluluğuna getirilince bu kez gizliliğini sağlayabilmek için Fırat kod adını kullandığı belirtilen kararda, teröristin Sur İlçe Başkanını 37 gün rehin tuttuktan sonra AK Parti'den istifa etmesi koşuluyla serbest bıraktığı, ardından AK Partili seçmenlerin bulunduğu aracı durdurup "Köyden AK Partiye oy çıkarsa hepinizi öldürürüm" diyerek tehdit ettiği kaydedildi.

Terörist Dilek'in Lice'de yol kesip 49. Motorlu Piyade Tugayı 5. Komando Tabur Komutanlığında görevli askerler Hasan Demircan ile Mehmet Calban'ı kaçırıp bir hafta sonra yanına çağırdığı HDP milletvekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken ve Sırrı Süreyya Önder'e teslim ederek örgüt propagandası yaptığı ifade edildi. Teröristin Kandil'deki terörist elebaşlarının talimatıyla Kobani sorumluluğuna getirildiği ve burada DEAŞ'la çıkan çatışmada yaralanınca Mürşitpınar Sınır Kapısından sahte kimlikle Türkiye'ye getirilerek Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine Suriye uyruklu Şakir Ali adıyla yatışının yapıldığı belirtilen kararda, teröristin alınan parmak izi ve yüz tarama sisteminden azılı terörist Selahattin Dilek olduğunun tespit edildiği vurgulandı.