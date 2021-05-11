Adana’dan Filistin’e yardım çağrısı

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Adanalı yardımseverlerden Filistin'e yardım elinin uzatılması çağrısında bulundu. Türk Kızılay'ın Filistin Kızılay'ı ile koordinasyon halinde harekete geçtiğini belirten Ramazan Saygılı, "Bu doğrultuda bölgeye 500.000 TL tutarında acil müdahale tıbbi malzeme desteği iletilmiş, ilave ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme ve acil bir ihtiyaç haline gelen ambulans temini için yardım kampanyası başlatmıştır" dedi.

Saygılı, "Mübarek Ramazan ayında saldırıya uğrayan kardeşlerimiz için ilaç, tıbbi malzeme ve Filistin Kızılay'ına ambulans ulaştırabilmemiz için destek verin. Kudüs'ün ve Gazze'nin yaralarını birlikte saralım. Yapılan yardımlar çocukların, kadınların, yaralı tüm kardeşlerimizin yaralarına merhem olacaktır. Değerli Adanalı hemşerilerimin her zaman olduğu gibi bu yardım kampanyasına da kayıtsız kalmayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Saygılı Kızılay'a yardım için tüm GSM operatörleri üzerinden "FİLİSTİN" yazıp 2868'e SMS yollayarak 10 TL bağışta bulunabileceğini kaydetti. Bunun yanı sıra banka yoluyla da TC Ziraat Bankası'nın TR 4800 0100 2110 0000 2868 5254 numaralı iban hesabıyla da bağış yapılabileceğini belirtildi.