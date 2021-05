İsrail terörünü durdurmak için elimizden geleni yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü. İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını 'terör' olarak nitelendiren Erdoğan, sadece Müslümanların değil, bütün bir insanlığın vicdanını yaralayan alçakça saldırıları ve zulmü en sert şekilde kınadığını ifade etti. Başta İslam âlemi olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini belirtti.Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesinde de İsrail'in insanlık dışı saldırılarının muhatabının esasında bütün Müslümanlar olduğunu belirterek, bu saldırıları ve zulmü durdurmak için iki ülkenin birlikte çalışmasının önemli olduğunu vurguladı. Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'la da görüşen Erdoğan, uluslararası camianın saldırılara güçlü ve caydırıcı tepki vermesi, Filistin'e destek olunması için birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti.Türkiye, terör devleti İsrail'in Filistinlilere yaptığı insanlık dışı uygulamalara "dur demek" için uluslararası topluma çağrıda bulundu.İsrail işgal güçlerinin Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. Filistinlilere yönelik her tür saldırı ve hadiseden İsrail makamları sorumludur.İslam dünyasına sesleniyoruz: İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına dur demenin vaktidir! Tüm insanlığa sesleniyoruz: Bu terör devletine had bildirmenin vaktidir! Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur.İsrail'in Mescid-i Aksa'daki masum insanlara karşı şiddeti bitmiyor. Bu vahşete ses çıkarmayanlar Ortadoğu Barış Süreci'nden bahsetmesin. Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz!Terör devleti İsrail sadece Mescid-i Aksa'yı işgal etmiyor, insanlığı da katlediyor. İsrail derhal durdurulmalıdır!Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir. Bir tarafta zulüm öbür tarafta mazlum varsa tarafsız gibi davrananlar zalime destek vermiş oluyorlar.İşgalci terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa'ya yönelik en çirkin teşebbüsün içindedir. Gözü dönmüş canavarlar Müslümanları canice katletmeye, Müslümanlara saldırmaya çalışmaktadır.İsrail, bu alçaklık ve zulümden bir an önce vazgeçmeli.TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un önerisiyle AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, ortak bildiri yayımlayarak İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı. "TBMM olarak, bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz" denilen bildiride, şunlar kaydedildi: "TBMM olarak, Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail'in mütecaviz eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye; Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz."İSTANBUL'DA İnsani Yardım Vakfı (İHH) öncülüğünde bir araya gelen STK'lar İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Mescid-i Aksa baskınını protesto etti. Grup, "Mavi Marmara onurumuzdur", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Mescid-i Aksa onurumuzdur" sloganları attı. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Halkımız uyandı, bilinçlendi. Aslan uyandı. Netanyahu duy bu sesi" dedi.TÜRKIYE'DEK tüm camilerde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için selalar ve dualar okundu. Duada, "Öz vatanlarında zulme uğrayan Filistinli kardeşlerimize kurtuluşu nasip eyle. Müslümanlara bu zulümden kurtulmayı nasip eyle Allahım" dendi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya'da Orhan Camisi'nde yapılan duada "Asrın zalimi İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı zulüm dayanılmaz hale geldi" dedi.Mustafa KAYA - Rıdvan UYSAL/ SABAH/ANKARAANKARA