İsrail zulmüne karşı Filistinliler direnişte

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıldönümü olan dün, "Kudüs Günü" bahanesiyle baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı. İsrail polisi Mescid-i Aksa alanı üzerinde İHA uçurdu. Polis, Kıble Mescidi ve Kubbetüs Sahra da dahil olmak üzere Harem-i Şerif'teki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Olaylarda 331 kişi yaralanırken 7'sinin durumu ağır, 228 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Çok sayıda kişi yaralı oldukları halde gözaltına alındı. Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan polisin çekilmesinin ardından, kapılar yeniden açıldı. Ancak akşam namazından sonra, İsrail polisi yeniden cemaate saldırdı. Bu sırada çıkan küçük çaplı yangın, Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradı. Yangın kısa sürede söndürüldü.Mescid-i Aksa'da yaşananlar üzerine Filistinliler işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezindeki Ramallah'ta yürüyüş düzenledi. Filistin yönetimine seslenen göstericiler, İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesi çağrısında bulundu. Yürüyüşlerini el-Bire kontrol noktasına kadar sürdüren göstericiler ile İsrail polisi arasında ufak çaplı arbedeler yaşandı. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde de Filistin bayraklarıyla yürüyüşe katılan binlerce gösterici, İslam dünyasına ve Arap ülkelerine "Kudüs'ün yanında durun" mesajı gönderdi. Kent merkezlerinden İsrail kontrol noktalarına yürüyüşler düzenlendi. Yüzlerce Yahudi, Şeyh Cerrah Mahallesi yakınlarına giderek gövde gösterisine kalkıştı. Kudüs'ün birçok noktasından Filistinliler mahalleye akın edince Yahudi yerleşimciler mahalleden uzaklaştı.İsrailli bir yerleşimcinin Mescid-i Aksa protestolarına katılan bir kişiyi arabasıyla ezdiği görüldü. Kudüs'ün El- Esbat (Aslanlı) Kapısı bölgesindeki olayda, İsrail polisinin İsrailli yerleşimciyi korumak için çevredekilere silah doğrulttuğu görüldü.