KÜ’de yeni programlar açıldı

Kırıkkale Üniversitesi mevcut programlarına yeni programlar ekleyerek büyümeye devam ediyor. Kırıkkale Üniversitesinin, ülkemizin ihtiyaçları ve öğrencilerin talepleri doğrultusunda iki doktora programının açılması ve üç programa öğrenci alınması teklifi Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildi.

3 PROĞRAMDA ÖĞRENCİ TEKLİFİ KABUL GÖRDÜ



Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü bünyesinde İstatistik Doktora Programı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Protetik Diş Tedavisi Doktora programı açılması teklifi, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun yaptığı son toplantıda görüşülerek kabul edildi. Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun toplantısında Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bünyesinde Özel Eğitim Öğretmenliği programına 60 öğrenci, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı programına 30 ve Otomotiv Teknolojisi programına 30 öğrenci alınması teklifi de uygun görüldü.