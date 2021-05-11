Son dakika haberi: Sevgilisine kocasını öldürtmüştü! Cezaları belli oldu

İstanbul Ümraniye'de garson olarak çalışan 2 çocuk babası 35 yaşındaki Barış Kaynak, 28 Ocak 2019 gecesi Kazım Karabekir Mahallesindeki evine girmek istediği sırada motosikletli bir saldırgan tarafından başına iki el ateş edilerek öldürülmüştü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Barış Kaynak'ın eşi olan Şerife Kaynak ile Zafer Kürşad Özdemir'in aralarında gönül ilişkisi bulunduğu tespit etmişti.
CİNAYET ÖNCESİ NİKAH
Sanık sıfatında yer alan Özdemir'in sevgilisi Şerife Kaynak'ı kıskandığını ve eşi Barış Kaynak'ı öldüreceğini çeşitli ortamlarda söylediği gerçeği ortaya çıkmıştı. Sanık Özdemir verdiği ifadesinde "Benim Şerife Kaynak ile yaklaşık 1 buçuk yıldır ilişkim var. Olaydan 15 gün önce Şerife ile dini nikah yapmıştık. Ben Barış Kaynak'ı öldürmedim. Öldürdüğümü de Şerife'ye söylemedim. Ben suçsuzum" diyerek üzerine atılı suçlamayı reddetmişti. Öldürülen Barış Kaynak'ın eşi Şerife Kaynak ise verdiği ifadede eşini Zafer Kürşad Özdemir'in öldürdüğünü daha sonrada kendisini arayıp öldürdüğünü söylediğini belirtmişti.
''ÖLDÜRECEĞİNE İHTİMAL VERMEDİM''
Şerife Kaynak " Zafer Kürşat Özdemir ile olaydan 7 ay öncesinde başlayan bir gönül ilişkim vardı. Olay günü memleketim Tokat'ta idim. Ben olaydan iki saat önce eşimi arayıp evde olup olmadığını sordum çünkü hastaydı. Zafer ile görüştüğümde bana eşimi öldürdüğünü söyledi. Daha sonra eltim beni aradı ve eşimin öldüğünü haberini verdi.
Bende İstanbul'a gelmek için yola çıktım. Benim Zafer Kürşad Özdemir ile ilişkim olduğunu teyzemin gelini bilmekteydi. Gelini olan şahıs H.Y., aynı zamanda benim eşimin sevgilisiydi. H.Y., bana olaydan önce Zafer Kürşat'ın eşimi öldüreceğini söylemişti. Ben ise buna ihtimal vermemiştim. Zafer Kürşat Özdemir'i azmettirmedim. Suçsuzum" demişti.
"KIRAMADIM''
H.Y., ifadesinde " Maktül ile benim aramda ilişki yoktu fakat Şerife Kaynak bana gelip eşi ile sevgili olmamı söyledi. Bende kıramadım ve sevgili olduk. Sanık Özdemir bana bir çok kez Barış Kaynak'ı öldüreceğini söylemişti. Cinayet filmleri izlediğini, motorsikletle başına kask takıp Barış'ı öldüreceğini söylemişti.'' Demişti. Şerife Kaynak ve sevgilisi Zafer Kürşad Özdemir tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık soruşturma sonunda iddianame düzenledi ve Zafer Kürşad Özdemir'in "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan Şerife Kaynak'ın ise " Eşe karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.
''AZMETTİRİCİ''
Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlatılan yargılama geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. Duruşma Barış Kaynak'ın ailesi ve vekili Avukat Candaş Gürol katıldı. Tutuklu sanıklar mahkemede hazır edildi. Her iki sanıkta yaptıkları son savunmada üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Duruşmada cinayeti tutuklu sanık Zafer Kürşad Özdemir'in maktulü takip ederek ve tasarlayarak işlediğini belirtildi. Şerife Kaynak'ın ise cinayetin azmettirici olduğu belirtildi.
CEZALARI BELLİ OLDU
Mahkeme heyeti sanık Zafer Kürşad Özdemir'in "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası "Ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma" suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verirken maktulün eşi olan sanık Şerife Kaynak'ın ise "Tasarlayarak eşe kastan öldürmeye yardım" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.