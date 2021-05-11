Son dakika haberi: Sevgilisine kocasını öldürtmüştü! Cezaları belli oldu

Bende İstanbul'a gelmek için yola çıktım. Benim Zafer Kürşad Özdemir ile ilişkim olduğunu teyzemin gelini bilmekteydi. Gelini olan şahıs H.Y., aynı zamanda benim eşimin sevgilisiydi. H.Y., bana olaydan önce Zafer Kürşat'ın eşimi öldüreceğini söylemişti. Ben ise buna ihtimal vermemiştim. Zafer Kürşat Özdemir'i azmettirmedim. Suçsuzum" demişti.

"KIRAMADIM''

H.Y., ifadesinde " Maktül ile benim aramda ilişki yoktu fakat Şerife Kaynak bana gelip eşi ile sevgili olmamı söyledi. Bende kıramadım ve sevgili olduk. Sanık Özdemir bana bir çok kez Barış Kaynak'ı öldüreceğini söylemişti. Cinayet filmleri izlediğini, motorsikletle başına kask takıp Barış'ı öldüreceğini söylemişti.'' Demişti. Şerife Kaynak ve sevgilisi Zafer Kürşad Özdemir tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık soruşturma sonunda iddianame düzenledi ve Zafer Kürşad Özdemir'in "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan Şerife Kaynak'ın ise " Eşe karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.