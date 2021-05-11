Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye tam kapanmanın bittiği gün gerçekleşecek olan kabine toplantısında kademeli de olsa normalleşme sürecinin açıklanacağını bildirmişti. Ancak vakalar da yakından takip ediliyor ve düşüşün 2 gün kala hedef olan 5 bin altından yukarıda olduğu görülüyor. Tam da bu noktada uzman isimler bir anda normalleşme gelmesindense kademeli normalleşmeyi tercih ediyor ve yeni dalga uyarısında bulunuyor. İşte çarpıcı son dakika tespitleri: