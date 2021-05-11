THY nisan ayında 2.4 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları nisan ayına ait yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre salgın nedeniyle uçuşların kademeli artış ile devam ettiği bu ayda 2.4 milyon yolcu taşıyan THY'nin doluluk oranı yüzde 58.7'e ulaştı

Türk Hava Yolları nisan ayına ait yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Toplam 2.4 milyon yolcu taşıyan THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 57.1 , iç hat doluluk oranı ise yüzde 68.9 olarak gerçekleşti. Nisan ayında taşınan kargo ve posta hacmi ise 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 56.2 arttı ve 153 bin 798 tona ulaştı. Bu sonuçlarla birlikte THY'nin bu yılın ilk dört ayında taşıdığı yolcu sayısı ı 8.9 milyon olarak gerçekleşirken toplam taşınan kargo ve posta ise 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 26.3 artarak 586 bin ton olarak gerçekleşti.