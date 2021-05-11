Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri THY nisan ayında 2.4 milyon yolcu taşıdı
Giriş Tarihi: 11.5.2021 13:58

nisan ayında 2.4 milyon yolcu taşıdı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY nisan ayında 2.4 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları nisan ayına ait  yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre  salgın nedeniyle uçuşların kademeli artış ile devam ettiği bu ayda 2.4 milyon yolcu taşıyan ’nin doluluk oranı yüzde 58.7’e ulaştı

Türk Hava Yolları nisan ayına ait yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre salgın nedeniyle uçuşların kademeli artış ile devam ettiği bu ayda 2.4 milyon yolcu taşıyan THY'nin doluluk oranı yüzde 58.7'e ulaştı

Türk Hava Yolları nisan ayına ait yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Toplam 2.4 milyon yolcu taşıyan THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 57.1 , iç hat doluluk oranı ise yüzde 68.9 olarak gerçekleşti. Nisan ayında taşınan kargo ve posta hacmi ise 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 56.2 arttı ve 153 bin 798 tona ulaştı. Bu sonuçlarla birlikte THY'nin bu yılın ilk dört ayında taşıdığı yolcu sayısı ı 8.9 milyon olarak gerçekleşirken toplam taşınan kargo ve posta ise 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 26.3 artarak 586 bin ton olarak gerçekleşti.

ARKADAŞINA GÖNDER
THY nisan ayında 2.4 milyon yolcu taşıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA