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Giriş Tarihi: 12.5.2021 13:19

Şehit annesi Sultan Nazilli: Oğlum her bayram beni arardı

MEHMET AL
Şehit annesi Sultan Nazilli: Oğlum her bayram beni arardı

'nın İlçesi'nde Şehit annesi Sultan Nazilli, "Benim kuzum beni her bayram telefonla arayarak bayramımı kutlardı. Şimdi ben onun mezarı başına giderek bayramını kutluyorum" dedi.

Mart 2016 yılında Nusaybin'de, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit düşen özel harekat polisi Coşkun Nazilli'nin Alanya'da yaşayan annesi Sultan Nazilli, Ramazan Bayram arefesinde oğlunun şehitlikte bulunan mezarını ziyaret ederek dua eden Şehit annesi Sultan Nazilli, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği'nce tahsis edilen araçla kadın polis eşliğinde Alanya İlçe Garnizon Şehitliği'ne getirildi. Bu sırada AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve yönetim kurulu da şehitliğe ziyaret gerçekleştirdi.

Şehitlikte dualar edilmesinin ardından anne Nazilli, emniyet tarafından tahsis edilen araçla evine bırakılmadan önce, "Oğlum Coşkun Nazilli beni her bayram telefonla beni arayarak bayramımı kutlardı. Şimdi ise ben onun mezarı başında bayramını kutluyorum" dedi. Nazilli sonra araçla evine bırakıldı.

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Şehit annesi Sultan Nazilli: Oğlum her bayram beni arardı
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