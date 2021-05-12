Şehit annesi Sultan Nazilli: Oğlum her bayram beni arardı

Mart 2016 yılında Nusaybin'de, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit düşen özel harekat polisi Coşkun Nazilli'nin Alanya'da yaşayan annesi Sultan Nazilli, Ramazan Bayram arefesinde oğlunun şehitlikte bulunan mezarını ziyaret ederek dua eden Şehit annesi Sultan Nazilli, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği'nce tahsis edilen araçla kadın polis eşliğinde Alanya İlçe Garnizon Şehitliği'ne getirildi. Bu sırada AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve yönetim kurulu da şehitliğe ziyaret gerçekleştirdi.

Şehitlikte dualar edilmesinin ardından anne Nazilli, emniyet tarafından tahsis edilen araçla evine bırakılmadan önce, "Oğlum Coşkun Nazilli beni her bayram telefonla beni arayarak bayramımı kutlardı. Şimdi ise ben onun mezarı başında bayramını kutluyorum" dedi. Nazilli sonra araçla evine bırakıldı.