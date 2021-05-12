Teröre dev hendek!

Barış Pınarı Harekâtı ile Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad ilçelerini terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtaran Mehmetçik, bölgede istikrarı korumak için Barış Pınarı Harekâtı bölgesinin etrafına dev bir hendek kazıyor. Yaklaşık 230 kilometre uzunluğundaki 4 metre yüksekliğe ve 4 metre genişliğe sahip hendek ve set sayesinde bölgeye kaçak geçişler engellenecek. Terör örgütlerinin bomba, el yapımı patlayıcı yüklü araç geçişlerine son verilecek. Türkiye sınırının güvenliği yaklaşık 30 kilometre derinlikte başlayacak.
M4 HATTI BOYUNCA UZANACAK
Resulayn'ın doğu kırsalından başlayan hendek, sınırdan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan stratejik öneme sahip M4 Yolu boyunca devam edip Tel Aybad'ın batısında son bulacak.
Barış Pınarı Harekâtı bölgesini çepeçevre saracak. M4 yoluna paralel bir şekilde inşa edilen dev hendek yol üzerinde iki önemli kavşak noktasında bulunan Tel Temir ve Ayn İsa hattı boyunca devam edecek.
Terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan ve zaman zaman TSK ile teröristler arasında sıcak çatışmaların yaşandığı bu bölgelerden gelen tehditler de hendek sayesinde son bulacak.
GECE-GÜNDÜZ DEVRİYE
Hendeği tamamlamak için temas hattında 24 saat aralıksız çalışan zırhlı iş makinalarının güvenliği de yine Mehmetçik tarafından sağlanıyor. Hendek çalışmasının yapıldığı noktaların yakınlarına yerleştirilen ağır silahlar, keskin nişancılar ve askerler gelebilecek olası tehditler için hazır bekletiliyor.
Bunun dışında Barış Pınarı Harekâtı bölgesinin güney sınırı oluşturan M4 Karayolu kuzeyinde Mehmetçikler gece ve gündüz devriye faaliyeti gerçekleştiriyor. M4 hattı boyunca gerçekleştirilen motorlu araç devriyeleri sayesinde bomba EYP yüklü araç ve insan geçişlerinin önüne geçiliyor.
BÖLGE HUZUR VE İSTİKRARA KAVUŞACAK
Bölgede huzur ve güvenliği tehdit eden PKK/YPG terör örgütü Resulayn ve Tel Abyad şehir merkezlerine sık sık bombalı saldırılar düzenliyor.
TSK tarafından gerçekleştirilen set, hendek ve motorlu araç devriyeleri ile bu saldırılar son bulacak. Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde yaşayan binlerce kişi huzur içinde yaşayacak. Bölgede istikrar sağlanacak.