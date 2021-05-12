Teröre dev hendek!

Barış Pınarı Harekâtı ile Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad ilçelerini terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtaran Mehmetçik, bölgede istikrarı korumak için Barış Pınarı Harekâtı bölgesinin etrafına dev bir hendek kazıyor. Yaklaşık 230 kilometre uzunluğundaki 4 metre yüksekliğe ve 4 metre genişliğe sahip hendek ve set sayesinde bölgeye kaçak geçişler engellenecek. Terör örgütlerinin bomba, el yapımı patlayıcı yüklü araç geçişlerine son verilecek. Türkiye sınırının güvenliği yaklaşık 30 kilometre derinlikte başlayacak.