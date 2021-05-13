2017'deki Fırat Kalkanı Harekatı'nda Elbab'da şehit düşen Adanalı Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın eşi Hasret, kızı Zeynep ve yakınları, Asri Mezarlık'taki şehitliğe sabah erken saatte geldi. Şehidin yakınları dua ederken babasını hiç görmeyen Zeynep Kılıç, beraberinde getirdiği çiçeği mezarına bıraktı. Küçük kızın, daha sonra babasının fotoğrafını öpüp "Canım babam ben geldim" demesi annesini ve yakınlarını hüzne boğdu. Kızına sarılan şehit eşi Hasret Kılıç "Hamile olduğumun müjdesini verecekken şehit düştü. Vatan sağ olsun" dedi. 2016'da Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit düşen oğulları Astsubay Üstçavuş İsmail Demir'i ziyaret eden Hayriye- Arif Demir çifti, "Bir ölür bin diriliriz" dedi. Şehit annesi, "Onsuz bayram yapmaya çalışıyoruz. Askerler, polisler benim evlatlarım. Onları gördüğüm zaman evladımı görüyor gibi oluyorum" diye konuştu.