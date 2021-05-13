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Giriş Tarihi: 13.5.2021 14:12

Fenerbahçeli ’den Filistin’e destek mesajı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Fenerbahçeli Mesut Özil’den Filistin’e destek mesajı

İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Fenerbahçeli ünlü futbolcu , işgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere saldırmasına karşın Filistinlilere destek verdi. Özil, Mesut Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra fotoğrafı ile dua ettiğini gösteren fotoğrafını paylaşarak “Filistin'deki kardeşlerim dualarım sizinle” dedi

Fenerbahçeli ünlü futbolcu Mesut Özil, Instagram ve Twitter hesaplarından Ramazan Bayramı'nı kutladığını belirten mesajlar yayınladı. İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan ünlü futbolcu, işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırmasını karşın Filistinlilere destek verdi.

"FİLİSTİN'DEKİ KARDEŞLERİM DUALARIM SİZİNLE."

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra fotoğrafı ile dua ettiğini gösteren fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi: "Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Bu mübarek aydaki oruçlarımız ve dualarımız kabul olsun. Dualarım bugün bayramı barış içinde kutlayamayanlarla. Filistin'deki kardeşlerim dualarım sizinle."

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Fenerbahçeli Mesut Özil’den Filistin’e destek mesajı
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