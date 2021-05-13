İsrail Büyükelçiliği’ne tepki yağdı: Yüzsüzlüğün Nirvanası! Pes

YÜZSÜNLÜĞÜN BÖYLESİ! İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ NE PAYLAŞTI?

Türkiye'deki İsrail Büyükelçiliği ise insanları şaşkına çeviren bir paylaşımda bulundu. Sanki İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya saldırmamış, tahrip etmemiş, Müslümanlara zarar vermemiş, öldürmemiş, topraklarını işgal etmemiş ve Mescid-i Aksa'da ağaç yakılmamış gibi davrandı. İsrail güçleri Müslümanlara Ramazan Bayramı'nda saldırıları sürdürürken sosyal medya hesaplarından "Her bayram olduğu gibi Müslümanlar bugün de Kudüs'te Mescid-i Aksa'da bayram namazı kıldılar ve Ramazan Bayramı'nı kutladılar. Bütün terör saldırılarına rağmen, tüm dinlerin mensuplarının inanç ve ibadet özgürlüğünü ve güvenliğini koruma konusundaki kararlılığımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı.