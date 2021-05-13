İsrail Büyükelçiliği’ne tepki yağdı: Yüzsüzlüğün Nirvanası! Pes

Mescid-i Aksa'ya baskını gerçekleştiren işgalci terör devleti İsrail polisi, gaz bombaları ve plastik mermilerle Filistinlilere saldırmış, yaşanan olaylar sonrasında Mescid-i Aksa'da bir ağaç işgalci İsrail polislerin attığı gaz bombası sonucu yanmıştı.
"KÖKÜNÜZÜ KAZIYACAĞIZ"
Yahudiler ise Burak duvarından Mescid-i Aksa'da yanan ağacı sevinç çığlıklarıyla izlemiş, "Kökünüzü kazıyacağız" şarkı sözleri eşliğinde eğlenmişti. İşgalci terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa baskını sonrasında Filistinlilere katliamlarını sürdürdü, Gazze'ye ise saldırı düzenledi, birçok Müslüman'ın ölümüne neden oldu.
YÜZSÜNLÜĞÜN BÖYLESİ! İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ NE PAYLAŞTI?
Türkiye'deki İsrail Büyükelçiliği ise insanları şaşkına çeviren bir paylaşımda bulundu. Sanki İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya saldırmamış, tahrip etmemiş, Müslümanlara zarar vermemiş, öldürmemiş, topraklarını işgal etmemiş ve Mescid-i Aksa'da ağaç yakılmamış gibi davrandı. İsrail güçleri Müslümanlara Ramazan Bayramı'nda saldırıları sürdürürken sosyal medya hesaplarından "Her bayram olduğu gibi Müslümanlar bugün de Kudüs'te Mescid-i Aksa'da bayram namazı kıldılar ve Ramazan Bayramı'nı kutladılar. Bütün terör saldırılarına rağmen, tüm dinlerin mensuplarının inanç ve ibadet özgürlüğünü ve güvenliğini koruma konusundaki kararlılığımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
İsrail Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından paylaştığı "Her bayram olduğu gibi Müslümanlar bugün de Kudüs'te Mescid-i Aksa'da bayram namazı kıldılar ve Ramazan Bayramı'nı kutladılar. Bütün terör saldırılarına rağmen, tüm dinlerin mensuplarının inanç ve ibadet özgürlüğünü ve güvenliğini koruma konusundaki kararlılığımızı yineliyoruz" ifadelerine sosyal medyadan tepki yağdı.
"SİZ İŞGALCİSİNİZ TERÖR DEVLETİSİNİZ"
İsrail Büyükelçiliği'ne tepki gösteren Yusuf Yontaş ise "Hangi dinde insanların mabedine zarar vermek var hangi dinde insanların mabed ettikleri yerlere zarar veriliyor sadece siz ve ırkçı fanatik yahudilerde vardır biz Müslümanlarda diğer dinlerin mabedlerine inançlarına saygı vardır ama sizde yok siz işgalcisiniz terör devletisiniz" ifadelerini kullandı.
"YÜZSÜZLÜĞÜN NİRVANASI! PES!"
Fahriye Sinem, İsrail Büyükelçiliği'nin paylaşımına "Yüzsüzlüğün Nirvanası! Pess... Bu ne pişkinlik bir gidin yahu!" diyerek tepki gösterirken, bir başka sosyal medya kullanıcısı Muhammed Necip Gencer, "Sizin özgürlük anlayışınız ancak zulümdür!" diye tepki gösterdi.
"ALAY EDER GİBİ YAZMIŞSINIZ. BİZ GERÇEKLERİ BİLİYORUZ"
İsrail Büyükelçiliği'nin Ramazan Bayramı paylaşımına tepki gösteren Mehmet Kosif ise "Yüzsüzlükte level atlamak bu olsa gerek!" derken, Sezgin Er, "Alay eder gibi yazmışsınız. Biz gerçekleri biliyoruz. Allah size layık olduğunuzu yaşatsın!" ifadelerini kullandı.
"YÜZLERCE MÜSLÜMANI SİZ YARALAMADINIZ MI?"
Rümeysa Say ise tepkisini şöyle dile getirdi: "3 gün önce Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanlara ses, gaz bombaları ve plastik mermilerle saldırıp yüzlerce Müslümanı siz yaralamadınız mı? Hangi inanç ve ibadet özgürlüğünü, hangi güvenliği koruyorsunuz?"
"UTANIN UTANIN!"
Okan Ertürk, "Küçük çocuklara saldırmaktan, öldürmekten utanıyor musunuz acaba? Utanın utanın!" diye tepki gösterirken, Metin Arslan, "Kardeşim madem böyle, o zaman niçin Mescidi Haram'a saldırıp geri çekiliyorlar?" dedi.