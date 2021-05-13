Siyasette yüzde 20 ihanet kotası olmalı

AK Parti'den ayrılarak DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan'ın, katıldığı bir televizyon programında partisine ihanet ettiği yönündeki itirafının yankıları sürüyor. Babacan'ın, 3 Mayıs 2018'de AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için 2. sırada imza vermesine rağmen, aynı anda eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için de gizlice çalıştığı ortaya çıkmıştı. Babacan muhalefetin aday belirleme çalışmalarına destek verdiğini, "Tabii tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeyim" sözleriyle itiraf etmişti.Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, AK Parti'den ayrılmadan önce muhalefet için çalıştığını itiraf eden Ali Babacan'a tepki gösterdi. Babacan'ın hem Erdoğan'ın adaylığı için oy verip hem de muhalefetin adayı için çalışmasını değerlendiren Sevigen, "Siyasette yüzde 20 ihanet kotası koyacaksın. İhanet kotası koyarsan hayal kırıklığına uğramazsın. Tayyip Erdoğan, Ali Babacan'ı bu yüzde 20 ihanet kotasının içine koysun, hiç üzülmesin" ifadelerini kullandı. CHP'de genel sekreterlik yaparken CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu'na açık bir şekilde oy vermediğini söyleyen Sevigen, "Bir CHP'li cumhurbaşkanı adayı olmayacaksa bırakın Recep Tayyip Erdoğan kalsın, aslan gibi çalışıyor adam... İhsanoğlu, kazansaydı bir CHP'li mi kazanacaktı? Partinin genel sekreteri olarak Ekmeleddin'e oy vermedim. Onun yerine Erdoğan kalsın, nitekim de kaldı zaten" dedi.AK Parti'nin Babacan gibi isimlerden temizlendiğini dile getiren Sevigen, şöyle devam etti: "Siyasette çok üzülme olmaz. Bu tip güvenilmez isimler hep olmuştur. En yakınlarına ihanet eden bir siyasetçi, millete ihanet etmez mi? Biz zamanında ihanet eden yüzde 10'u toprağa gömmüştük. Yolumuza devam ettik. Tarihte siyasi ihanetler her zaman vardır, bundan sonra da olacaktır."