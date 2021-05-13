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Giriş Tarihi: 13.5.2021 13:50 Son Güncelleme: 13.5.2021 13:57

: 'dan 'e tepki: Devlet terörünü lanetliyoruz!

DHA
Son dakika: Fahrettin Altun'dan İsrail'e tepki: Devlet terörünü lanetliyoruz!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , işgalci 'e çok sert tepki gösterdi. Altun, "İsrail’in uyguladığı devlet terörünü lanetliyoruz. İşlemiş olduğu tüm suçların hesabını sormak için tüm gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı...

Son dakika...Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail, Filistin'de insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Filistinlilere yönelik uygulanan işgal politikasını ve terör eylemlerini dünyaya duyuran özgür basını hedef alıyor. Anadolu Ajansı'ndan sonra TRT Arabi'nin Gazze ofisine hava saldırısı düzenleyen İsrail, hiçbir değere saygı göstermediğini bir kez daha gösterdi. İsrail'in uyguladığı devlet terörünü lanetliyoruz. İşlemiş olduğu tüm suçların hesabını sormak için tüm gücümüzle çalışacağız.

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Son dakika: Fahrettin Altun'dan İsrail'e tepki: Devlet terörünü lanetliyoruz!
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