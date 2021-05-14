Askeri üssü gözetleyip keşif yapmıştı! DEAŞ'lı teröriste dava açılmıştı

İstanbul'da "Askeriye'nin yanında ağaca tırmanmış ve Askeriye'yi gözetleyen bir şüpheli var" ihbarının ardından terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlenmiş, operasyon kapsamında Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı ve Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezi Amirliğine yönelik keşif çalışması yaptığı tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyesi gözetleme sırasında gözaltına alınmıştı.

Ağaca çıkıp çevreyi gözetlemesi güvenlik kamerasına yansıyan Muhammed Yahya E., emniyette verdiği ifadesinde köpeklerin saldırısına uğradığı için ağaca tırmandığını herhangi bir keşif yada eylem hazırlığında olmadığını söylemişti. Muhammed Yahya E.'nin, 15 gün önce Antalya'dan İstanbul'a geldiği belirlenirken, teröristin polis ekiplerine gözaltı işlemi sırasında "Siz kafirsiniz" diye bağırdığı dikkat çekmişti.

ABD VE NATO ÜSLERİNİ HEDEF ALACAKTI

Çıkarıldığı İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde güvenli olduğunu düşündüğü için karakola yakın otobüs durağında yatmak istediğini ancak bu sırada köpeklerin saldırısına uğradığı için ağaca tırmandığını anlatan şüphelii ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevinne gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında Muhammed Yahya E.'nin üzerinden çıkan telefonu inceleme altına alan emniyet güçleri DEAŞ terör örgütünün sözde yöneticisi Ebubekir El Bağdadi ve sözde Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala'nın fotoğraflarını tespit etti. Telefonda ayrıca ABD ve NATO'nun Türkiye'deki askeri tesislerinin yerlerini gösterir haritalar ve terör örgütüne ait bayrak, flama ve marşlar ortaya çıktı.

'YALNIZ KURT EYLEMİ' İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ

Soruşturma kapsamında incelenen dökümanlar içerisinde terör örgütü DEAŞ'ın 'Yalnız Kurt Eylemi' olarak nitelendirilen saldırısının analizinin yapıldığını gösterir belgelerle birlikte kimyasal maddelerle patlayıcı yapımını ayrıntılı olarak anlatan yazılar ve cihad operasyonları analizlerinin bulunduğu çok sayıda bilgi çıktı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Türkiye'ye örgüt adına eylem için gelen terörist hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçu kapsamında iddianame düzenledi. Tutuklu şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.