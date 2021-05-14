İstanbul Küçükçekmece özel bir hastanede böbrek yetmezliği hastalığı sebebiyle 1 Mayıs'ta hayatını kaybeden Siirtli Gurbet Dadan (60) İstanbul'daki cenaze işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla memleketi olan Siirt'e gönderilmek üzere yola çıkmıştı.

İBB 5 ailenin cenazeleri karıştırıp yanlış yerlere gönderdi | Video

Siirt Merkez Çarşı Camii'nde yakınlarının cenazesini bekleyenler, iddiaya göre vefat eden Dadan ile birlikte aynı hastanede 4 kişi daha vefat edince, Gurbet Dadan'ın cenazesi Sakaryalı Hatice Özmen'nin cenazesi ile karıştırıldığını fark etmişti. Siirtli vefat etmiş kişinin cenazesinin Sakarya'ya, Sakaryalı vefat etmiş kişinin cenazesi ise Siirt'e gönderilmişti.

CENAZENİN KARIŞTIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bu duruma tepki gösteren cenaze yakınlarının defin işlemleri yarıda kalmıştı. Cenaze yakınları İBB tarafından yapılan yanlışlığa tepki gösterirken Sakarya'da defnedilen Siirtli kadının naaşı mezardan çıkartılmıştı. Sakarya'ya götürülen Hatice Özmen'in naaşı yakınlarına teslim edilmişti. Dadan'ın cenazesi ise Siirt merkez yerine Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde metfun olan eşinin yanına defnedilmişti.

Skandal olayın ardından İBB tarafından bu şekilde 5 ailenin cenazesinin karıştırıldığı ortaya çıktı. Cenazelerin karıştırılmasına ise Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, "Şu rezalete bakar mısınız? CHP'li İBB yönetimi 5 cenazeyi karıştırmış. Siirt'e gönderilen cenaze yanlış çıkmış. Vatandaş vefat eden yakınlarını dişlerinden ve yara izlerinden tanımak zorunda kalmış. Liyakat çok güzel bir şey değil mi PR'cı Ekrem İmamoğlu" diyerek tepki gösterdi.