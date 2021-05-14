İşte Kılıçdaroğlu’nun dostları!

Kılıçdaroğlu'nun aradıkları arasında HDP'den TKP'ye kadar, birçok siyasi parti temsilcisiyle eski cumhurbaşkanları Sezer ile Gül'ü araması dikat çekti.10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü.Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ve Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun'u da telefonla arayarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.