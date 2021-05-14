Şehit aileleri şehitliğe koştu

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında arife günü ve Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, şehitliklere akın etti. İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği'ne gelen çok sayıda aile şehitlerinin kabri başında Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda ikmal faaliyeti sırasında helikopterden düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede iki hafta önce şehit olan piyade sözleşmeli er Müslüm Toprak'ın (25) ailesi ilk bayramında şehitlerini yalnız bırakmadı. Anne Latife Toprak oğlunun kabri başında dualar etti. Şehit çavuş Hakan Yılmaz'ın babası Turgut Yılmaz ise her bayramda buruk ve boynu bükük olduklarını, bayramlarda şehitliğe ziyarete gelmeyi asla aksatmadıklarını ifade etti.Mardin'in Midyat ilçesinde de şehit aileleri kabir ziyaretinde bulundu. Gölcük Mahallesi'nde bulunan Kalo Mezarlığı'nda şehit yakınları kabir ziyareti yaptı. Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce geçen yıl kalekol inşaatına düzenlenen saldırıda şehit olan Midyatlı inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nun şehit ailesi de, oğullarının mezarını ziyaret etti. Şehidin 3 yaşındaki kızı Behiye Gözenoğlu da, babasının mezarının üzerindeki çiçekleri suladı. Şehit babası Hüseyin Gözenoğlu, bir bayramı daha buruk geçirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyerek, "Şehit oğlum olmadan bayramı geçireceğiz. Tabi ki her zamanki gibi buruk ve hüzünlü bir bayram bizim için" dedi.