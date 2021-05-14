Son Dakika Haberi... MSB: Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak

Metina'da 2 terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 teröristin Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak kuzeyindeki Metina'da kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist, bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe Şimşek Harekatı bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar'ın şehit olduğu bildirildi.
"BÜTÜN TERÖR İNLERİ YERLE BİR EDİLECEK"
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak" ifadesine yer verildi.
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ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI
Açıklamanın devamında, "Irak kuzeyindeki Metina'da Kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
ŞEHADET HABERİ AİLESİNE VERİLDİ
27 yaşındaki Yasin Özdamar'ın şehadet haberi Isparta'daki ailesine verildi. Isparta'nın Gelendost ilçesi Çaltı köyünde oturan babası Sadettin Özdamar ve annesi Hatice Özdamar'a şehadet haberi, Vali Ömer Seymenoğlu ve beraberindeki askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asılırken, taziye çadırı kuruldu.
2 YIL ÖNCE TSK'YA KATILDI
Şehit Yasin Özdamar'ın yaklaşık 2 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığı, öncesinde ise Isparta'da bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.
OKTAY'DAN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı paylaşımda "Teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman askerimiz Yasin Özdamar'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Bazıları terör örgütleri arasında tercih yapadursunlar, Türkiye ayrım yapmaksızın teröristlere dünyayı dar etmeye devam edecektir. Milletimizin başı sağolsun" dedi.