Bakan Koca'dan Beşiktaş taraftarına uyarı: Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım

"SEVİNÇLERİ PAYLAŞIRKEN RİSKTEN UZAK DURALIM"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig şampiyonu belli oldu. Beşiktaş'ı ve taraftarını kutluyoruz. An itibariyle, Beşiktaş camiasının salgınla mücadelenin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım." ifadelerini kullandı.

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