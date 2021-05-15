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Giriş Tarihi: 16.5.2021 00:19

'dan taraftarına uyarı: Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım

Bakan Koca'dan Beşiktaş taraftarına uyarı: Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan 'ı tebrik ederken, kutlamalar konusunda taraftara uyarılarda bulundu. , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım." dedi.

Deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı tebrik ederken, kutlamalar konusunda uyarıda bulundu.

"SEVİNÇLERİ PAYLAŞIRKEN RİSKTEN UZAK DURALIM"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig şampiyonu belli oldu. Beşiktaş'ı ve taraftarını kutluyoruz. An itibariyle, Beşiktaş camiasının salgınla mücadelenin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca'dan Beşiktaş taraftarına uyarı: Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım
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