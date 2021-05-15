Evlat nöbeti tutan aileler, Gara şehitlerinin ailesini ziyaret etti

Terör örgütü PKK tarafından 2009 yılında kaçırılan oğlu Yusuf Bektaş için evlat nöbetinde olduğunu belirten baba Celil Bektaş, ölene kadar şehitlerin arkasında olacaklarını ifade etti.

İsrail'in Filistin'e yaptıklarının aynısının HDP'e tarafından kendilerine yapıldığını söyleyen Bektaş, "Ben Yusuf Bektaş'ın babasıyım. 2009 yılında kahrolası parti HDP evlatlarımızı bizden çaldı. Evimizi yıktılar. Herkes bayram yapıyor biz maalesef yapamıyoruz. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Ben Diyarbakır'da Kürt, İstanbul'da Türk, Trabzon'da Laz'ım. Gara şehitlerimizi ümitle bekliyorduk ne yazık ki şehitlik haberleri geldi. Ha İsrail ha HDP fark etmiyor. İsrail de çocuk öldürüyor HDP de çocuk öldürüyor. Bunlara destek verenler öbür dünyada bunun hesabını nasıl verecekler çok merak ediyorum. CHP ve İyi Parti'yi şiddetle kınıyorum. Gözünü kapatanları, aileleri duymazdan gelerek kulaklarını tıkayanları kınıyoruz. Biz şehitlerimizin ölene kadar yanındayız." dedi.

Sur'da 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın da, "Biz olarak şehitlerimizi Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ziyaret etmeye başladık. Gara şehitlerimizin ziyaretlerine gidiyoruz. Çünkü bizimle çok mücadele verdiler. Bugün de Gara şehitlerimizden Müslüm Altıntaş ve Adil Kabaklı'nın ziyaretleri için Gaziantep'e geldik. Bu aileler eylemin ilk gününden beri bizim yanımızdaydılar ve bize büyük destekleri oldu. Bu ailelerimizin çocukları, PKK tarafından haince ve alçakça katledildi. Biz ilk günden beri söylüyoruz. Ha HDP ha İsrail değişen bir şey yoktur. HDP bizim çocuklarımızı para karşılığında PKK'ya satıyor. PKK da bizim çocuklarımızı öldürtüyor. Bunu kim yapıyor? PKK ve İsrail yapıyor" dedi.

Gara şehidi Adil Kabaklı'nın annesi Cennet Kabaklı ise ziyaretlerinden dolayı evlat nöbetindeki ailelere teşekkür etti.