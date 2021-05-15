Filistin’e destek, İsrail’e lanet

İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı kara harekatına Türkiye'den art arda açıklamalar geldi.İsrail tarafının, Gazze'yi ve oradakileri bahane ederek önce hava sonra kara harekâtına başlamış olması bu gerilimi, şiddeti artırmak niyetlerini açıkça ortaya koyuyor. Uluslararası toplumun buna derhal 'dur' demesi gerekiyor. İsrail savaş suçu işliyor.Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir. Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır. Gazze'ye yapılan saldırılar açık ve net şekilde Filistinlileri topyekûn yok etme ve katletme saldırılarıdır.Şu anda Kudüs'te siyonist İsrail'in büyük bir zulmü yaşanıyor. Hem toprakların asıl sahibi Filistinliler evlerinden atılıyorlar, çoluk çocuk demeden şehit ediliyorlar hem de tüm dünyanın değeri ve Müslümanların en kutsal mabetlerinden olan Harem bölgesinde İsrail'in saldırıları yaşanıyor.Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor. Hepimizin kalbi Filistin'le, Gazze'yle çarpıyor. Hepimiz Kudüslüyüz, hepimiz Mescid-i Aksa'nın evlatlarıyız. Zafer inananlarındır, zafer Filistinlilerindir...İsrail, katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır.İsrail Gazze'de 'katliam ötesi bir soykırım' gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler, bölge ülkeleri, Arap Birliği, İslam dünyası, Türkiye yarını beklemeden ayağa kalkmalı ve bu soykırıma dur demelidir.Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye, bu haklı davasında Filistin halkının yanında güçlü şekilde yer almayı sürdürecektir.