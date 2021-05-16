TÜRKİYE'NİN YERLİ AŞI ÜRETİMİNE GEÇMESİYLE BİRLİKTE NELER DEĞİŞECEK?

Yerli aşı çalışmaları ve Türkiye'de üretilecek aşının dünya üzerindeki fakir coğrafya için önemine değinen Prof. Dr. Alper Şener, şunları kaydetti:

Aşı artık ne yazık ki ekonomik bir meta... Bunu üreten ülkeler çok uzun süre bir enstrüman olarak kullanacaktır. Bu sahnede rolümüz olsun istiyorsak mutlaka aşı üretmeliyiz. Sadece kendimiz için değil buna ulaşma imkanı olmayan fakir coğrafyalar için. Aşı üretimini ekonomik getiriden çok, bir prestij ve yeni dünya düzeninde Türkiye'nin rüştünü ispat etmesi olarak görmek lazım. Çünkü bu artık bir toplumsal refah göstergesi olacaktır. Bunu hem kısa hem uzun vadede devam ettirmek stratejik öneme sahip. Bu yıl içinde yerli aşımızın kullanıma girmesi, çarkların yeniden dönmesini sağlayacak ve ülkemizin her anlamda cazibesini arttıracaktır. Aşı üretmek artık bir süper güç göstergesi olarak algılanıyor. Çünkü ileri teknoloji ve bilimsel alt yapınızın göstergesi olacak. Aşılamada hızlanmamız lazım... Bunun iki bileşeni var. Birincisi aşı tedariki… Bakanlık bunu çözdü. İkincisi ise aşılanma oranı… Bunda da artık iş sağlık çalışanlarına ve vatandaşa düşüyor. Üç ay gece gündüz aşılama ile 2021 yılında bunu başaracağız.