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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB paylaştı! PKK mağarası kullanılamaz hale getirildi
Giriş Tarihi: 16.5.2021 13:14 Son Güncelleme: 16.5.2021 13:19

Son dakika: MSB paylaştı! mağarası kullanılamaz hale getirildi

Son dakika: MSB paylaştı! PKK mağarası kullanılamaz hale getirildi

tarafından yapılan açıklamada "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Arama-tarama faaliyetleri sonucu tespit edilen teröristlere ait 2 odalı 70 m uzunluğunda bir mağara, içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi." denildi.

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Arama-tarama faaliyetleri sonucu tespit edilen teröristlere ait 2 odalı 70 m uzunluğunda bir mağara, içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi." denildi.

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Son dakika: MSB paylaştı! PKK mağarası kullanılamaz hale getirildi
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