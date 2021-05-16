Son dakika: MSB paylaştı! PKK mağarası kullanılamaz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Arama-tarama faaliyetleri sonucu tespit edilen teröristlere ait 2 odalı 70 m uzunluğunda bir mağara, içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi." denildi.