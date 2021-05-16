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Giriş Tarihi: 16.5.2021 07:54 Son Güncelleme: 16.5.2021 07:56

| 'dan 'Pençe' itirafı: Öleceksiniz diye talimat verdik...

Özgür CEBE Özgür CEBE
Son dakika | Terörist Murat Karayılan'dan 'Pençe' itirafı: Öleceksiniz diye talimat verdik...

haberi: Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından , 23 Nisan'da başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekâtlarında ciddi darbeler aldıklarını ve teröristlere kaçmaları için talimat verdiklerini etti.

Son dakika haberi... Murat Karayılan, saklandığı delikten örgütün yayın organlarına Pençe harekâtlarında aldıkları ağır darbelerle ilgili, "Ciddi darbeler aldık, ağır kayıplarımız oldu. Birçok bölgede yönetici düzeyindeki komutanlarımızı kaybettik. Bizi zayıflatarak tümden ortadan kaldırmak istiyorlar." sözlerini kullandı.

"ÖLECEKSİNİZ DİYE TALİMAT VERDİK"

Karayılan, "O kadar yoğun bir teknoloji kullanılıyor ki, 18 kayıp verip, 7 kişilik bir grupla irtibatımız kopunca telsizle eğer zorlanıyorsanız, geri çekilebilirsiniz, bulunduğunuz bölgeleri terk edin, yoksa öleceksiniz diye talimat verdik" itirafında bulundu.

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Son dakika | Terörist Murat Karayılan'dan 'Pençe' itirafı: Öleceksiniz diye talimat verdik...
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