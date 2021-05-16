Son dakika | Terörist Murat Karayılan'dan 'Pençe' itirafı: Öleceksiniz diye talimat verdik...

"ÖLECEKSİNİZ DİYE TALİMAT VERDİK"

Karayılan, "O kadar yoğun bir teknoloji kullanılıyor ki, 18 kayıp verip, 7 kişilik bir grupla irtibatımız kopunca telsizle eğer zorlanıyorsanız, geri çekilebilirsiniz, bulunduğunuz bölgeleri terk edin, yoksa öleceksiniz diye talimat verdik" itirafında bulundu.