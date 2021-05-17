Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 110 kaymakam adayı alınacak
Giriş Tarihi: 18.5.2021 02:58

110 kaymakam adayı alınacak

110 kaymakam adayı alınacak

110 kaymakam adayı alacak. Sınav başvuruları 26 Mayıs-2 Haziran 2021 tarihleri arasında üzerinden yapılabilecek.

Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaymakamlık sınavına hukuk fakültesi ile uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümü mezunları başvurabilecek.

ADAYLAR 26 MAYIS-2 HAZİRAN ARASINDA ÖSYM ÜZERİNDEN BAŞVURABİLECEK

Başvurular 26 Mayıs - 2 Haziran arasında ÖSYM'nin internet sayfasından yapılacak.

01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olan adayların başvurabileceği sınav 10 Temmuz'da yapılacak. Yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan alan adaylardan 440'ı mülakata davet edilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
110 kaymakam adayı alınacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA