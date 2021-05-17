110 kaymakam adayı alınacak

Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaymakamlık sınavına hukuk fakültesi ile uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümü mezunları başvurabilecek.

ADAYLAR 26 MAYIS-2 HAZİRAN ARASINDA ÖSYM ÜZERİNDEN BAŞVURABİLECEK

Başvurular 26 Mayıs - 2 Haziran arasında ÖSYM'nin internet sayfasından yapılacak.

01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olan adayların başvurabileceği sınav 10 Temmuz'da yapılacak. Yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan alan adaylardan 440'ı mülakata davet edilecek.