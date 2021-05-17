7 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice İlçesi Arıklı Köyü kırsalında bir sığınakta yaralı olarak yakalanan ve 1 milyonluk Turuncu listede aranan Dara Zagros kod adlı Abdulsıttar Özer'in verdiği bilgilerle yerleri tespit edilen iki terörist Kulp kırsalında etkisiz hale getirildi.

Terörist Özer'in itirafları üzerine Kulp ile Muş sınırındaki Dorşin bölgesinde arife günü keşif uçuşu yapan İHA'lar arazide iki teröristin görüntüsünü aldı.

Bölgeye hemen Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile helikopterler sevk edildi. Termal şemsiye açarak ormanlık alana kaçan teröristler iki gün saklandıkları bölgeden çıkmadı. Bayramın ikinci günü tekrar ormanlık bölgede görüntüleri alınan silahlı iki teröristin bölgeden kaçmaya çalıştıkları tespit edilince ormanın çevresi Jandarma Özel Harekât, Komando timleri ve güvenlik korucuları tarafından çembere alındı. Adım adım ormanlık alana giren güvenlik güçlerine kaçamayacaklarını anlayan iki terörist ateş açınca sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada iki terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Alınan parmak izi incelemesi ve yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terör örgütünün sözde Amed eyaleti Dorşin bölgesi sorumlusu ve bölge muhaberecisi Agit kod adlı İ.A olduğu belirlendi. İ.A'nın İçişleri Bakanlığının başına ödül konarak aranan azılı teröristler listesinin 500 bin liralık Gri kategorisinde yer aldığı öğrenildi.

Terörist İ.A'nın Kuzey Irak'la bağlantıyı sağlayan, bölgedeki operasyon ve çatışma bilgilerini düzenli olarak Kuzey Irak'taki sözde ana karargâha aktaran isim olduğu bildirildi. Terörist Abdulsıttar Özer'in yakalandıktan sonra verdiği bilgiler ışığında geçtiğimiz günlerde Lice'nin Akçabudak Köyü kırsalında terör örgütünün sözde Özel güç yapılanması içinde faaliyet yürüten biri 10 milyonluk Kırmızı, biri 1 milyonluk Turuncu, biri de 500 bin liralık Gri olmak üzere 6 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Eren 13 operasyonu kapsamında da Şırnak'ın Cudi Dağı'ndaki Tuşimiya Vadisinde görüntüsü alınan 5 terörist hava hücum harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin sözde alan sorumlusu olduğu belirlendi.

Bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor.