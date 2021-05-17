Dezenfektan vurgununda suçu personele attı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında 19 Mart 2020'de 15 bin litre dezenfektan alım ihalesine çıktı. 25 Mart 2020'de İzmir'de faaliyet gösteren NHP İlaç ve Sanayi ve Ticaret AŞ ile imzalanan sözleşme sonrasında piyasa değeri 15 lira olan dezenfektanı 73 TL'den alarak 1 milyon 110 bin TL ödeme yaptı.

Yönetimin istediği 3 firmayı ihaleye çağırma özelliği ile bilinen pazarlık usulü ile yapılan ihaleden sonra fahiş fiyatla alınan dezenfektan sonrasında gerek siyasilerden gerekse vatandaştan İBB yönetimine dezenfektanın çok pahalıya alındığı yönünde eleştiriler geldi. Konuyla alakalı Kasım 2020'de mecliste konuşma yapan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, ""O gün için perakende fiyatı yaklaşık 1 lira olan maskeleri, toptan yaklaşık 3 liraya aldılar. Market zincirlerinden 75 liraya alınabilen yardım kolilerini, toptan 150 liraya almak gibi başka büyük bir müsriflik örneği sergilediler. Piyasada litresi 15 TL'den satılan dezenfektanın litresine 75 TL ödeyerek İstanbulluların parasını çarçur ettiler. Kısaca her şeyi normal fiyatının birkaç katına aldılar. Yani uydurdukları israf senaryosunu kendileri hayata geçirdiler" ifadelerini kullanmıştı.





Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer de mecliste yaptığı konuşmada İBB Başkanını eleştirerek, "Biz Ümraniye Belediyesi olarak İstanbul Gürpınar İMKB Meslek Lisesi'nden litresini 15 TL'ye aldık. Faturası da mevcut. -Ama siz beytülmalin parasını, (kendi paranız olsa bilmiyorum harcar mısınız?- Gittiniz aynı dezenfektanı 15 bin litre olarak İzmir menşeili bir firmadan aldınız. 15 TL nerede 75 TL nerede? 75-15= 60 TL para yapar. Bu beytülmalin parası, fakir fukaranın garip gurebanın parası" diyerek tepki göstermişti.



'SUÇU BİRİM YÖNETİCİLERİNE ATTI'



Vatandaştan da gelen tepkiler sonrasında harekete geçen İçişleri Bakanlığı İBB'de yapılan dezenfektan vurgunu sonrasında soruşturma başlattı. 30 Nisan 2021'de tebliğ edilen ön inceleme soruşturmasında İBB Başkanı İmamoğlu, soruşturmayı yürüten müfettişlere, savunmasını 3 Mayıs'ta gönderdi. Belediye başkanlarının mali yönetim sisteminde, "harcama ve ihale yetkilisi" sıfatını taşımadığını, ihale ve harcama yetkisinin bulunmadığına, yetkilerin birim yöneticilerinde olduğunu belirten İmamoğlu, müfettişlere sunduğu savunma dilekçesinde, "4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki işlerde, ihale yetkilisi sıfatının, belediye başkanları tarafından kullanılma imkanının kalmadığı, dolayısıyla ihale yetkilisi sıfatının da harcama yetkilileri tarafından kullanıldığı, 01.01.2005 tarihinden sonra belediye başkanlarının harcama yetkilisi, 01.01.2003 tarihinden sonra da ihale yetkilisi olmadıkları, bu yetkilerin ve sorumlulukların belediyelerde birim amirlerine verildiği, hususları nazara alındığında, belediye başkanlarının ihale iş ve işlemleriyle ilgili konularda her hangi bir görevi bulunmamaktadır. 5018 sayılı Kanunda öngörülen harcama sürecinde tek ve tam yetkili olan, giderin yapılmasına karar vermekten ödeme aşamasına kadar tüm işlemleri emir ve talimatı çerçevesinde yürüten ve maiyetindekileri ve onların eylem ve işlemlerini gözetmek ve denetlemekle yükümlü olan harcama yetkilisidir" ifadelerine yer verdi.