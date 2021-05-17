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Giriş Tarihi: 17.5.2021 19:19

Şehit güvenlik korucusu Zeki Kaçmaz dualarla uğurlandı

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Şehit güvenlik korucusu Zeki Kaçmaz dualarla uğurlandı

Terör örgütüne yönelik düzenlenen "Eren-13 Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu"nda ’in ilçesine bağlı Köprüçay köyü Yenitepe mevkisinde silahı kazara ateş alması sonucu şehit olan Güvenlik Korucusu Zeki Kaçmaz, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit güvenlik korucusu Kaçmaz'ın cenazesi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsinin ardından defnedilmek üzere Pervari ilçesi, Palamutlu köyüne bağlı Kilis mezrasına getirildi.


KİLİS MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Burada Kaçmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, özgeçmişi okundu.İlçe Müftüsü Muhammed Cihat Akan'ın dua ettiği törende, Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler şehidin babası ve yakınlarını teskin etmeye çalıştı.

Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından Kaçmaz'ın cenazesi dualar eşliğinde Kilis Mezarlığına defnedildi. Cenaze töreninin ardından Kilis mezrasına geçen Vali Hacıbektaşoğlu, şehidin ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.



Cenaze törenine; Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hasan Acar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Tuğan, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Pervari Kaymakamı Aziz Kayabaşı, Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, İl Genel Meclis Başkanı Cangir Bayram, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

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Şehit güvenlik korucusu Zeki Kaçmaz dualarla uğurlandı
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