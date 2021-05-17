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Giriş Tarihi: 17.5.2021 14:58 Son Güncelleme: 17.5.2021 15:20

... Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir başarıya imza atıldı! Hepsi ele geçirildi...

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir başarıya imza atıldı! Hepsi ele geçirildi...

Gelen haberine göre; İçişleri Bakanı , "Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide; 1.5 tonun üzerinde ele geçirildi" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müdahale edilen gemide; 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

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Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir başarıya imza atıldı! Hepsi ele geçirildi...
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