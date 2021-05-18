Bölücü örgüt için yıkıcı etkisi olacak

bültenle aranan PKK merkez komitesi ve HPG askeri konsey üyesi "Sofi Nurettin" kod adlı Halef El Muhammed, 8 Mayıs'ta MİT ve TSK tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. YPG Suriye genel sorumlusu olduğu 2015- 2020 yıllarında, Suriye'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olan Halef El Muhammed, son olarak şubat ayında Gara'da gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 operasyonu sırasında TSK'ya karşı eylemleri komuta etmiş ve 13 masum vatandaşımızın şehit edilmesi talimatını vermişti. Suriye sorumlusu olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları sırasında TSK'ya karşı yürütülen faaliyetleri yöneten Halef El Muhammed, örgüt için hezimete dönüşen operasyonlardan sonra bir süre çalışmalarını gözlerden uzak yürüttü. İntikal eden istihbarat raporları doğrultusunda analistler, teröristin Suriye'den ayrıldığı kanaatine vardı. Bunun üzerine yerinin tespit edilmesi amacıyla özel ekip kuruldu.Teröristin Suriye'de yaşayan ailesi ve yakınlarını kıskaca alan MİT, sahadan intikal eden her türlü bilgiyi de analiz ederek, teröristin Irak'a geçtiğini tespit etti. Yürütülen çalışmalarda ayrıca, PKK ile YPG arasındaki organik bağın dünya kamuoyundan gizlenmesi için YPG Suriye sorumluluğu görevinde bulunan teröristin, Irak'a geçişinin örgüt tarafından saklı tutulduğu belirlendi. Teröristin, bugüne kadar bölücü örgütün askeri kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist olduğu belirtildi. Terör örgütüne 1990'da katılan Halef El Muhammed'in Murat Karayılan'ın "akıl hocası" olduğu da belirtildi. Güvenlik kaynaklarınca, operasyonun, örgüt üzerinde kalıcı ve yıkıcı etkileri olacağı belirtiliyor. Bölücü teröristin eksikliğinin, örgüt üst düzey yöneticileri arasında güç mücadelesini tırmandırarak, üst düzey kadrolar arasında kırılmalara neden olacağı değerlendiriliyor.