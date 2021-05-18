Son dakika haberi: FETÖ'cü Enes Kanter'e kötü haber

Son dakika haberi... FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e bağlılık yemini eden basketbolcu Enes Kanter hakkında farklı tarihte birden fazla kez Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlenmişti.
İstanbul Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Enes Kanter'in sosyal paylaşım sitesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu hedef alan küçük düşürücü ve incitici mesajlarına yer verilmişti.
HAKARET DAVASI
İddianamede, Enes Kanter hakkında yakalama kararı bulunduğu, ifadesi alınamayan Kanter'in işlediği hakaret suçunun cezalandırılması gerektiği ifade edilmiş, Kanter hakkında "Hakaret" suçu kapsamında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istenirken suçun aleni işlendiği gerekçesiyle ceza yarı oranında artırılmasını talep edilmişti.
DAVADA YENİ GELİŞME
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 8. duruşmasında önemli bir gelişme yaşandı. Duruşmada Türkoğlu'nun avukatı Muhammed Balta, sanık Kanter'in yurtdışındaki adresine talimat yazılmasını talep etti.
Mahkeme, daha önce hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Kanter'in yakalama emrinin devamına karar verdi. Mahkeme, Kanter'in yurtdışı adresine talimat yazılmasına hükmetti. Kanter, talimat yazısı ardından yurtdışında işlediği suç nedeniyle ifade verecek.
Bilindiği gibi, Enes Kanter'in FETÖ'nün firari savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara ile birlikte fotoğrafları ortaya çıkmıştı.