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Giriş Tarihi: 18.5.2021 19:44 Son Güncelleme: 18.5.2021 19:44

Son Dakika haberi: 18 Mayıs koronavirüs tablosu duyuruldu! bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

Son Dakika haberi: 18 Mayıs koronavirüs tablosu duyuruldu! Sağlık Bakanlığı bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisi ile ilgili olarak “son dakika koronavirüs” başlığı altında güncel haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. İlk vakadan bu yana son dakika olarak en son koronavirüs tablosu verilerine göre covid-19 testi sonuçlarına göre virüs tespit edilen 11 bin 937 kişinin tedavi süreci başlatıldı. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları bulunan 18 Mayıs koronavirüs tablosu ise kamuoyu tarafından merak edilerek 18 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika ve bugünkü vaka - vefat sayısı bilgileri.

18 Mayıs koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda günlük verilerle kamuoyuna duyuruluyor. Dünya geneline hızla yayılarak tıp uzmanlarını dahi şaşkına çeviren covid-19 pandemisine ilişkin günlük son durum tablosu oluşturularak salgın başından bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden aktarılıyor. Öte yandan en son Türkiye corona virüs tablosunda açıklanan Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat sayısı, öğrenilmek istenerek 18 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor.

SON DAKİKA: 18 MAYIS KORONA VİRÜS TABLOSU - BUGÜNKÜ VAKA VE VEFAT SAYILARI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 18 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bugünkü güncel vefat ve vaka sayısının yer aldığı Türkiye koronavirüs tablosu verileri şöyle;



17 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 937
  • HASTA SAYISI: 916
  • VEFAT SAYISI: 203
  • İYİLEŞEN SAYISI: 10 bin 125

İşte son 7 günün korona tabloları ve salgının seyri...

17 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 10 bin 174
  • HASTA SAYISI: 923
  • VEFAT SAYISI: 223
  • İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 864

16 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 10 bin 512
  • HASTA SAYISI: 920
  • VEFAT SAYISI: 223
  • İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 418

15 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 472
  • HASTA SAYISI: 1 bin 084
  • VEFAT SAYISI: 236
  • İYİLEŞEN SAYISI: 38 bin 814

14 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 394
  • HASTA SAYISI: 1 bin 102
  • VEFAT SAYISI: 242
  • İYİLEŞEN SAYISI: 37 bin 261

13 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 534
  • HASTA SAYISI: 1 bin 217
  • VEFAT SAYISI: 238
  • İYİLEŞEN SAYISI: 55 bin 472

12 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 029
  • HASTA SAYISI: 1 bin 496
  • VEFAT SAYISI: 232
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 167

11 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 14 bin 497
  • HASTA SAYISI: 1 bin 582
  • VEFAT SAYISI: 278
  • İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 253
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Son Dakika haberi: 18 Mayıs koronavirüs tablosu duyuruldu! Sağlık Bakanlığı bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?
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