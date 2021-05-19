19 Mayıs’ta Bisikletli Sporculardan “Bayraklı Şehir Turu”

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 102 bisikletli sporcunun katılımı ile "Bayraklı Şehir Turu" düzenlendi. Ayasofya Meydanı'nda başlayıp Beşiktaş'ta sona eren turun startını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya verdi.



19 Mayıs coşkusunun yaşandığı Ayasofya Meydanı'ndaki programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve sporcular katıldı. Vali Yerlikaya, sporcuların 20 kilometrelik şehir turu heyecanına ortak oldu. Sporcuları tek tek selamlayarak sohbet eden Vali Yerlikaya, sporculara başarılar diledi. Genç basketbolcu Ecrin Mart'ın gösterisi ile başlayan programda Vali Yerlikaya, "Bisikletli Şehir Turu"nun startını verdi.



VALİ YERLİKAYA: "ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI'NI KUTLUYORUM"



"Şehir Turu"nun başlamasının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Vali Yerlikaya, "Bugün çok özel bir gün. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 102. sene-i devriyesi. Sabah, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile gençlerimiz çelenk programını icra ettiler. Bu hafta bildiğiniz gibi Gençlik Haftası. Bu hafta boyunca Valiliğimiz tertip komitesinin pandemi koşullarına uygun olarak organize ettiği bütün etkinlikler yapılacak." dedi.



Bisikletli sporcuları tebrik eden Vali Yerlikaya, "Az önce sizlerle birlikte İstanbul'da bisiklet sporu ile ilgilenen gençlerimizin 20 kilometrelik şehir turunun startını verdik. Onları katılımlarından dolayı tebrik ediyorum, tekrar bayramlarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.



19 Mayıs'ın önemine değinen Vali Yerlikaya, "Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı bizim için gerçekten çok değerli ve önemli. Çünkü, 16 Mayıs'ta Bandırma Vapuru ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları buradan hareket ettiler. 19 Mayıs 1919'ta Samsun'a ayak bastılar. 19 Mayıs; Samsun'a ilk adımla birlikte milli mücadele meşalesinin yakıldığı gün. Hemen akabinde Amasya, Sivas ve Erzurum ile beraber bağımsızlık ruhu etrafında kenetlenme Anadolu sathına yayıldı.



23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının ardından kurtuluş mücadelemiz cumhuriyetle taçlandı." diye konuştu.

19 Mayıs'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere armağan edilen gün olduğunu hatırlatan Vali Yerlikaya, "19 Mayıs, Gazi'nin gençlerimize armağan ettiği bir bayram. 'Bütün ümidim gençliktedir.' ve 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.' dediği gün. Bu vesileyle İstanbul'umuzun, ülkemizin Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Başta Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi hayırla, şükranla, minnetle yâd ediyorum." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.