Esenyurt Belediyesi'nde yine ihale krizi

Esenyurt Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu belediyenin gerçekleştirdiği skandal ihaleleri gözler önüne sermeye devam ediyor. Belediyenin 1 yılda gerçekleştirdiği yaklaşık 180 ihalenin 133 tanesi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Denetim Komisyonu Başkanı AK Partili Meclis Üyesi Togay Çoban: "belediyenin gerçekleştirdiği ihalelerin yüzde 74'ü nerdeyse 'doğrudan temin' yöntemi ile gerçekleşmiş. Yandaş, yoldaş, arkadaş, akraba kim varsa ihale verilmiş" dedi.Denetim Komisyonu Başkanı Togay Çoban: "Açık ihale yöntemiyle 15 tane ihale yapmışsınız maliyeti 70 milyon TL. Pazarlık usulü 5 ihale yapmışsınız 16 milyon TL. Yine pazarlık usulü 26 tane yapmışsınız 6 milyon TL. Doğrudan temin yöntemiyle ise 133 tane ihale yapmışsınız maliyeti 8 milyon 332 bin TL. Bunların farkı nedir diye merak edenler varsa açıklayayım. Açık ihale usulü rakam sınırı olmadan herkesin teklif verdiği bir yöntem. İhaleyi firma kazandıktan sonra ihaleyi yürüten arkadaşlar o firmayla kırımı artırmak için pazarlığa girerler. Doğrudan temin yöntemiyle yaptığınız 133 ihalenin oranı yüzde 74. Eş, dost, akraba kim gelirse gelsin 95 milyonluk dosya getiriliyor ve yüzde 1 kırımla işler bu arkadaşlara veriliyor. Karşılığında ilçede hizmet yok. Bu mu hakkaniyet?" diye konuştu.Togay Çoban: "İşin ilginç tarafı temizlik malzemesi, çay, şeker, kırtasiye malzemesi lazım oluyor ve bunlar Destek Hizmetler Müdürlüğü'nden ihale edilmesi gerekiyor. Ne hikmetse 3-4 tane müdürlük kendi yakınlarına, yandaşlarına adrese teslim ihale vermek için doğrudan temin yöntemini tercih etmiş. Hangi birimin ne ihtiyacı varsa yazılır Destek Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde açık ihale yapılır, herkes gelsin bu ihaleye girsin yöntemi tercih edilir. Belediyenin bu yöntemi tercih etmemesi en az 8-9 milyon TL kaybına neden olmuş. Bu paralar nereye gitti? Şunu söyleyeyim Kemal Deniz Bozkurt burnunun dibinde ki yöneticiler şirket kurup doğrudan teminle malzeme alıp iş yapıyorsa bize hakkaniyetten bahsetmeyin. Sonra çıkıp ben Esenyurt halkının hakkını kimseye yedirmeyeceğim demeyeceksiniz. İcranın başında olan başkan yardımcılarına söylüyorum biraz hakkaniyetli davranın, sürekli doğrudan teminlerle eşinize, dostunuza ihaleler veriyorsunuz. Bu gerçekten vahim durumdur. Belediye başkanı biliyorsa da vahimdir, bilmiyorsa daha da vahimdir" şeklinde konuştu.