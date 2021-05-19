Ev değil, adeta 3 oda 1 müze

Kocaeli Kartepe İlçesinde oturan ve Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Öğretim üyesi olan Doç. Dr. Levent Atalı'nın evi adeta bir spor müzesini andırıyor. Atalı'nın eşi millî buz hokeyi sporcusu, oğlu buz pateni kızı da sürat pateni sporu yapıyor. Aile yıllar içinde sporla ilgili rozetler, millî piyangolar, madalyalar, önemli spor organizasyonlarının basılı evraklarını aynı zamanda sporla ilgili yüzlerce oyuncak biriktirdi. Ailenin evindeki 2 ayrı odada 25 yılda biriken 15 bin parçalık bir koleksiyon bulunuyor. Şirinlerden, çizgi karakterlere, spor ile alakalı anahtarlıklardan oyuncaklara daha birçok objenin bulunduğu koleksiyon, Atalı ailesinin müzeye çevirdikleri evde sergileniyor. Levent Atalı evi ile ilgili sorulara 3 oda 1 müze cevabı veriyor.

MERAK HOBİYE DÖNÜŞTÜ

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Levent Atalı, Buz Hokeyi Sporcusu olan eşi ile birlikte genç yaşlarda edindiği merakını hobiye çevirdi. Spor ile ilgili 8 bine yakın kitap ve dergi ile belgeleri biriktiren Atalı ailesi, aynı zamanda 7 bin civarında da değişik spor branşlarına ait figür oyuncak biriktirdi. Atalı ailesinin 2 katlı evinde bulunan 2 ayrıda toplanan eserleri görenler, kendisinin dediği gibi o eve " 3 oda bir müze" demekten kendini alamıyor.

YAŞI 50 OLAN HERKES HATIRLAR

Öğrencilik yıllarında edindiği bir merak ile sporla ilgili kitap, belge, dergi ve oyuncakları biriktirmeyi kendine hobi edindiğini söyleyen Doç.Dr. Levent Atalı, " Ben bir bilim insanıyım. Bilim insanın en önemli özelliği ise meraklı olmasıdır. Benim daha o zamanlardan mesleğimin özelliğini taşıyormuşum. O merak ile bugüne kadar 7 bin parça oyuncak biriktirdim. Yaşı 50'lilerde olan herkesin görünce hatırlayacağı ancak şu anda bulunması çok zor olan oyuncaklar"

25 YIL ÖNCE BAŞLADIM

Toplanan oyuncakların el becerisine dayanan ve oynarken de el becerilerini güçlendiren oyuncaklar olduğunu ifade eden Doç. Dr. Levent Atalı " Eşim Makbule'de ben gibi eski bir sporcu, benim merakım onunda hoşuna gitti. Yaklaşık 25 yıl önce benim başlattığım, sonrasında eşimin ve en son olarak çocuklarımın katkısı ile 15 binin üzerinde done topladık. Sonrada 2 katlı evimizin alt ve üst katında birer odamızı onlara ayırdık. Görenler evimiz için 3 oda 1 müze demekten kendini alamıyor" dedi.

ÇOCUKLARDA ÇOK SEVİYOR

Topladıkları ürünleri görenlerin çok beğendiğini ifade eden Atalı, "Alt katta bulunan ürünler değişik spor branşları yapan figür ve oyuncaklardan oluşuyor. Bilinen kahramanlara ait spor yapan figürlerin yanı sıra yine karate, yüzme, tekvando, boks, güreş gibi sporlar yapan oyuncaklar var. Ayrıca üst katımızda ise Osmanlıdan günümüze olan kitap ve diğer arşivlerin bulunduğu bir odamız var. Çocuklarımızda sporu ve sporcu figürlü oyuncakları çok seviyor" şeklinde konuştu.