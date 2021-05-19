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Giriş Tarihi: 19.5.2021 10:52 Son Güncelleme: 19.5.2021 11:06

’da kanlı eylem hazırlığındayken yakalandılar! TKP/ML operasyonunda 7 ele geçirildi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
İstanbul’da kanlı eylem hazırlığındayken yakalandılar! TKP/ML operasyonunda 7 kalaşnikof ele geçirildi

’da TKP/ML silahlı terör örgütü ile iltisakı olduğu düşünülen ve sansasyonel şekilde kanlı eylem hazırlığında bulunacağı öğrenilem hücre evlerine gece yarısı operasyon gerçekleştirildi. 8 ayrı hücre evine yapılan baskınlarda 7 adet ve Belçika yapımı 1 adet uzun namlulu piyade tüfeği olmak üzere çok sayıda mühimmat ve dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul'da TKP/ML silahlı terör örgütü ile iltisaklı olduğu düşünülen adreslere gece yarısı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Bürosu koordinesinde TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul polisi örgüt mensubu olduğunu tespit ettiği 8 ayrı hücre evine yönelik operasyon başlattı.

Savcılık koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabaha karşı yürütülen operasyonlar kapsamında baskın yapılan hücre evlerinde çok sayıda ağır silah ve mühimmat ele geçirildi.



7 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucu adreslerde yapılan aramalarda; 7 adet AK 47 (Kalaşnikof) marka uzun namlulu otomatik silah, 18 adet Kalaşnikof silaha ait şarjör, 1 adet askeri kamuflaj, 1 adet el telsizi, 1 adet Belçika yapımı uzun namlulu piyade tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirilmiş, ele geçirilen materyallere incelenmek üzere el konuldu.



7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucu ele geçirmesi hedeflenen 8 şüpheliden 7 si hücre evlerinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadesi alınmak üzere terörle mücadele şube müdürlüğüne götürülürken örgütün faaliyetlerime yönelik operasyonlar devam ediyor.

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İstanbul’da kanlı eylem hazırlığındayken yakalandılar! TKP/ML operasyonunda 7 kalaşnikof ele geçirildi
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