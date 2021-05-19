İstanbul’da kanlı eylem hazırlığındayken yakalandılar! TKP/ML operasyonunda 7 kalaşnikof ele geçirildi

İstanbul'da TKP/ML silahlı terör örgütü ile iltisaklı olduğu düşünülen adreslere gece yarısı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Bürosu koordinesinde TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.





İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul polisi örgüt mensubu olduğunu tespit ettiği 8 ayrı hücre evine yönelik operasyon başlattı.

Savcılık koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabaha karşı yürütülen operasyonlar kapsamında baskın yapılan hücre evlerinde çok sayıda ağır silah ve mühimmat ele geçirildi.





7 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ



Operasyon sonucu adreslerde yapılan aramalarda; 7 adet AK 47 (Kalaşnikof) marka uzun namlulu otomatik silah, 18 adet Kalaşnikof silaha ait şarjör, 1 adet askeri kamuflaj, 1 adet el telsizi, 1 adet Belçika yapımı uzun namlulu piyade tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirilmiş, ele geçirilen materyallere incelenmek üzere el konuldu.





7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Operasyon sonucu ele geçirmesi hedeflenen 8 şüpheliden 7 si hücre evlerinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadesi alınmak üzere terörle mücadele şube müdürlüğüne götürülürken örgütün faaliyetlerime yönelik operasyonlar devam ediyor.