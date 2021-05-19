Mersin'in tanıtımına Başkan Gültak’tan büyük katkı

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Akdeniz ilçesinin ve Mersin'in tanıtılmasında önemli rol oynayacak olan 'Bayram Şekeri' filminin oyuncularını ağırladı. Başkan Gültak ayrıca filmin bir bölümünde rol aldı.

Mersin'de çekilen filmin yönetmeni Bilal Kalyoncu, oyuncuları Deniz Oral, Öykü Gürman ve İnan Ulaş Torun ile diğer ekibi belediyede ağırlayan Başkan Gültak, "Çekimlerinin başladığı ilk günden beri destek verdiğimiz filmde, bende rol alarak Akdeniz ve Mersin'in tanıtımına katkı sağlamaya çalıştım. İnanılmaz enerjileri ve işlerine olan aşklarına bire bir şahit olduğum tüm ekibe başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"İLK GÜNDEN BU YANA SANATA VE SANATÇIYA SAYGIMIZ DA DESTEĞİMİZ DE SONSUZ"

Sanatın, sporun, kültürün ve kentin yararına olan her projenin içerisinde yer aldıklarını belirten Gültak, "Akdeniz Belediyesi olarak, yola çıktığımız ilk günden beri sanata ve sanatçıya saygımız da, desteğimiz de sonsuz. Kültürü, sanatı ve güzellikleriyle ön plana çıkan Akdeniz'imizi seçtiğiniz için teşekkürler. Daha nice projelerde buluşmayı diliyorum" diye konuştu.