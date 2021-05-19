‘Oğlumuza doğum günü hediyesi oldu’

Birçok katliamın yanı sıra şubat ayında Gara'da bir mağarada tutulan 13 sivilin şehit edilmesi talimatını veren PKK'nın sözde 'Suriye sorumlusu', 'Sofi Nurettin' kod adlı Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirilmesi, ailelerin acısını bir nebze olsun dindirdi. Gara'da şehit edilen Piyade Er Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül ve babası Şevket Altıntaş, aldıkları bu haberle bir nebze olsun mutlu olduklarını söyledi. Şehit babası Şevket Altıntaş, "Dün oğlumun doğum günüydü. Bu haber, oğluma en güzel hediye oldu. Çocuklarımız 6 yıl boyunca işkenceye maruz kaldılar. Bunların şehadetine sebep olan mahlukatın, oğlumun doğum gününde etkisiz hale getirilmesi, bizi ayrı mutlu etti" diye konuştu. PKK terör örgütünün tamamen bitmesini isteyen şehit annesi Songül Altıntaş ise "Oğlumuz şehit olduğundan beri ilk defa yüzümüz güldü. Az da olsa tebessüm edebiliyoruz. Dün oğlumun doğum günüydü ve devletimiz bize doğum günü hediyesi verdi" dedi.