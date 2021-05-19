Siirt'te akrep sokan kadını Mehmetçik helikopterle hastaneye ulaştırıldı



Sadak'a burada 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk tedavisi yapıldı. Siirt'ten havalanan helikopterin de bulunduğu yere ulaşması sonucu Sadak, getirildiği kent merkezinde ambulansla hastahaneye nakledildi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hükümet Sadak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.