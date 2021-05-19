Siirt'te akrep sokan kadını Mehmetçik helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Siirt merkez Ormanardı köyü kırsalında fıstık bahçesinde çalışan Hükümet Sadak (58), akrep sokması sonucu yaralandı. Yakınlarının 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istemesi üzerine Sadak, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nden tekneyle karşıya geçirilerek Bostancık köyü mevkisinde jandarma ekiplerine teslim edildi.
Sadak'a burada 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk tedavisi yapıldı. Siirt'ten havalanan helikopterin de bulunduğu yere ulaşması sonucu Sadak, getirildiği kent merkezinde ambulansla hastahaneye nakledildi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hükümet Sadak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.