Thodex soruşturmasında yeni gelişme! Şüpheli yenge adli kontrolle serbest

Kripto para borsası Thodex hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer'in eşi firari şüpheli Zuhal ÖzerAydın Kuşadası'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

ŞÜPHELİ YENGE ADLİ KONTROLLE SERBEST

Kuşadası Adliyesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla ifadesi alınan Zuhal Özer işlemlerinin ardından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Zuhal Özer hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren şüpheli Zuhal Özer, hakkında yakalama kararı olmadığını iddia ederek 'Beni karakoldan arayıp hakkımda yakalama kararı olduğunu söylediler, iki tane çocuğum olduğu için gelemedim. Dün Aydın Kuşadası'nda babamın ikametgahında polisler tarafından yapılan arama sonucu alındım.' şeklinde konuştu.

"FARUK FATİH BANA DÜZENLİ MAAŞ YATIRIRDI"

Şüpheli Zuhal Özer savcılıktaki ifadesinde, 'Çalışan olarak Serap Özer'i bilirim. Şirkette bir yetkisi olup olmadığını bilmiyorum. Eşim Güven Özer şirket yetkilisi değildir. Şirkette SGK kaydım vardır. Onun dışında çalışmışlığım yoktur. Herhangi bir faaliyetim, işim yoktur. SGK kaydım hatırladığım kadarıyla 2014 yılında yapılmıştı. Şirketten benim hesabıma aylık asgari ücret olacak şekilde para gönderilirdi. Herhangi bir faaliyetim olmasa da kendisi eşimin kardeşi olması nedeniyle yeğenleri için harcamam amacıyla her ay düzenli maaş atardı. Ben şirketin yazılımcılarını, finansçılarını bilmem.' dedi.