Thodex soruşturmasında yeni gelişme! Şüpheli yenge adli kontrolle serbest

Kripto para borsası Thodex hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer'in eşi firari şüpheli Zuhal ÖzerAydın Kuşadası'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.
ŞÜPHELİ YENGE ADLİ KONTROLLE SERBEST
Kuşadası Adliyesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla ifadesi alınan Zuhal Özer işlemlerinin ardından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Zuhal Özer hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.
HAKKINDA YAKALAMA KARARI OLMADIĞINI İDDİA ETTİ
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren şüpheli Zuhal Özer, hakkında yakalama kararı olmadığını iddia ederek 'Beni karakoldan arayıp hakkımda yakalama kararı olduğunu söylediler, iki tane çocuğum olduğu için gelemedim. Dün Aydın Kuşadası'nda babamın ikametgahında polisler tarafından yapılan arama sonucu alındım.' şeklinde konuştu.
"FARUK FATİH BANA DÜZENLİ MAAŞ YATIRIRDI"
Şüpheli Zuhal Özer savcılıktaki ifadesinde, 'Çalışan olarak Serap Özer'i bilirim. Şirkette bir yetkisi olup olmadığını bilmiyorum. Eşim Güven Özer şirket yetkilisi değildir. Şirkette SGK kaydım vardır. Onun dışında çalışmışlığım yoktur. Herhangi bir faaliyetim, işim yoktur. SGK kaydım hatırladığım kadarıyla 2014 yılında yapılmıştı. Şirketten benim hesabıma aylık asgari ücret olacak şekilde para gönderilirdi. Herhangi bir faaliyetim olmasa da kendisi eşimin kardeşi olması nedeniyle yeğenleri için harcamam amacıyla her ay düzenli maaş atardı. Ben şirketin yazılımcılarını, finansçılarını bilmem.' dedi.
KRİPTO PARA ALIM SATIMI YAPMADIĞINI SÖYLEDİ
Yurt dışı ve yurt içi çeşitli kripto para borsasındaki hesaplarındaki para giriş çıkışları hakkında bilgi sahibi olmadığını savunanlar şüpheli yenge, 'İddia edildiği gibi bunlarda kripto para alım satımları olmuş ise benim haberim yoktur.' ifadelerini kullandı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
İfadesinin devamında Zuhal Özer, eşi Güven Özer'in kendisine ait reklam şirketi olduğunu söyleyerek 'Thodex ile ilgisi sadece Faruk Fatih Özer'in şirketi olmasından kaynaklıdır. Onun dışında herhangi bir ilgisi yoktur. Kardeşine destek olmak için gider, fikir alışverişi yapardı. Birbirlerine abi kardeş olarak bağlıdırlar. Thodex isimli firmadan ben maaşım dışında başka herhangi bir menfaat elde etmedim. Eşim Güven Özer de aynı şekilde müşterilerin parasından menfaat elde etmemiştir. Thodex mağdurlarının parasından benim ve eşimin uhdesine geçen bir para yoktur.' diyerek suçlamaları kabul etmedi.