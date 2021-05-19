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Giriş Tarihi: 19.5.2021

Toplumsal bağışıklık Temmuz’da sağlanır

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
Toplumsal bağışıklık Temmuz’da sağlanır

Bu hafta ’den 10 milyon aşı geliyor. Haziran-Temmuz aylarında da 50 milyon aşısına ulaşacağız. Hedef haziranda 18-20 yaş üstü herkesi aşılamak. Toplumsal bağışıklığı Ağustos ayına kalmadan görürüz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün yapılan kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından gazetecilerle yaptığı sohbette Türkiye'nin pandemiyle mücadelesiyle ilgili yüreklere su serpen bir müjde verdi. Bakan Koca, hedefin haziran ayında 18-20 yaş üstü herkesi aşılamak olduğunu söyleyerek kitlesel bağışıklığın en geç temmuz ayında gerçekleşebileceğini müjdeledi. Bakan Koca "Sinovac'la ilgili üretim yetkisi verildi ama önümüzdeki birkaç ayda olabilecek bir üretim değil. Bu hafta için Çin'den 10 milyondan fazla aşı gelecek. BioNTech aşısında da Haziran'da 30 milyon, Temmuz, Ağustos, Eylül'de ise ciddi bir miktar için tekrar anlaşması yapıldı. Haziran, Temmuz aylarında BioNTech aşısında toplamda 50 milyon rakamına ulaşacağız. Bu rakamlar Eylül sonuna kadar 90 milyonu da aşar. Kitlesel bağışıklığı haziran ve temmuz aylarında öngörüyoruz. Ağustos'u, Eylül'ü bulmaz" dedi.

'UĞUR HOCA BİLİM KURULU TOPLANTIMIZA KATILACAK'
BAKAN Koca BioNTech'le yapılan aşı anlaşmasını ve aşıların Türkiye'ye geliş takvimini açıklarken "O rakamları bu hafta Uğur Hoca'nın ağzından 84 milyon duysun istiyorum. Prof. Uğur Şahin, bu hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantımıza video konferansla katılacak. Aşılama kampanyasını güçlü şekilde yapmak istiyoruz. Kendisini de bu kampanyaya katılmak üzere haziran başında Türkiye'ye davet ettik" dedi.

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Toplumsal bağışıklık Temmuz’da sağlanır
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