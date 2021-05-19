Türkiye genelinde ciddi düşüş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Mayıs tarihleri arasında illere göre 100 binde haftalık vaka sayılarını açıkladı. Buna göre tüm Türkiye'de ciddi düşüş gözlenirken, zirve İstanbul'dan Erzurum'a geçti. Erzurum, illere göre haftalık vaka sayısında 192.28 ile en çok vaka görülen il olurken, Şırnak 26.96 ile en az vaka görülen şehir oldu. Türkiye'nin üç büyük şehrinde 100 bin kişide görülen vaka sayısı ise şöyle gerçekleşti: İstanbul 184.78, Ankara 152.63, İzmir 93.86... Bakan Koca paylaşımında "Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" ifadelerini kullandı. ANKARA